Обрыв кабеля вызвал перебои с интернетом у миллионов пользователей в 21 регионе России

Повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстан привело к замедлению интернета в 21 регионе России. Зафиксировал неполадки центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

«На участке Тюлячи — Новая Тура произошёл обрыв магистрального кабеля. Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД [широкополосного доступа в интернет] в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей», — информирует РКН.