Обрыв кабеля вызвал перебои с интернетом у миллионов пользователей в 21 регионе России
РКН: Скорость интернета снижена в 21 регионе из-за обрыва кабеля в Татарстане
Повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстан привело к замедлению интернета в 21 регионе России. Зафиксировал неполадки центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.
«На участке Тюлячи — Новая Тура произошёл обрыв магистрального кабеля. Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД [широкополосного доступа в интернет] в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей», — информирует РКН.
В службе рассказали, что на месте разрыва кабеля уже работают аварийно-восстановительные бригады. Эксперты обещали полностью устранить перебои к 21:00 по московскому времени.
Напомним, 14 января в работе Рунета произошёл масштабный сбой. Пользователи жаловались на проблемы при загрузке сайтов, приложений, почтовых сервисов и даже сайт по отслеживанию сбоев. В «Ростелекоме» уточнили, что перебои с доступом к множеству интернет-доменов не были связаны с сетями компании.
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