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Регион
14 января, 15:13

В «Ростелекоме» заявили, что сбой не связан с сетями компании

В России возникли трудности с доступом к множеству интернет-доменов, однако они не связаны с сетями «Ростелекома». Так представители компании прокомментировали масштабный сбой в беседе с ТАСС.

«Проблема не на нашей сети», — пояснили в компании.

Напомним, в российском сегменте интернета произошёл масштабный сбой. Пользователи жалуются, что большинство страниц не открывается: наблюдаются проблемы при загрузке сайтов, приложений и почтовых сервисов. Не работает даже сайт по отслеживанию сбоев. Сейчас работа Интернета постепенно восстанавливается. В РКН не знают причин неполадок.

Пользователи TikTok из России массово сообщили о сбое в работе приложения
Пользователи TikTok из России массово сообщили о сбое в работе приложения
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Shutterstock / FOTODOM / Anton Vierietin

Оксана Попова
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