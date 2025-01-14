В «Ростелекоме» заявили, что сбой не связан с сетями компании
В России возникли трудности с доступом к множеству интернет-доменов, однако они не связаны с сетями «Ростелекома». Так представители компании прокомментировали масштабный сбой в беседе с ТАСС.
«Проблема не на нашей сети», — пояснили в компании.
Напомним, в российском сегменте интернета произошёл масштабный сбой. Пользователи жалуются, что большинство страниц не открывается: наблюдаются проблемы при загрузке сайтов, приложений и почтовых сервисов. Не работает даже сайт по отслеживанию сбоев. Сейчас работа Интернета постепенно восстанавливается. В РКН не знают причин неполадок.
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