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Регион
11 января, 00:46

Пользователи TikTok из России массово сообщили о сбое в работе приложения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Российские пользователи TikTok столкнулись с перебоями в работе приложения. По данным сервиса «Сбой.рф», за последние сутки на неполадки пожаловались 2280 человек.

Наибольшее число жалоб поступило из Москвы (30%), Санкт-Петербурга (15%) и Краснодарского края (8%). Согласно информации Downdetector, половина обращений (50%) связана с работой сайта TikTok. Ещё 35% пользователей сообщили о проблемах с мобильным приложением, а 4% указали на сбои в системе уведомлений.

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Ранее Life.ru рассказывал, что избранный президент США Дональд Трамп подал обращение в Верховный суд страны с просьбой приостановить действие закона, который предусматривает запрет социальной сети TikTok на территории Соединённых Штатов.

Артём Гапоненко
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