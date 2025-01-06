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Регион
6 января, 12:56

Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете, затронувшего 30 тысяч пользователей

Причиной масштабного сбоя в работе интернет-сервисов дням 6 января в России является авария на магистральной сети у одного из операторов связи, нарушение уже устранено. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 мск авария устранена, работа сервисов восстанавливается», — рассказали в РКН.

Как уже писал Life.ru, пользователи сообщили о проблемах в работе у операторов связи и в приложениях банков, а также с домашним интернетом. К 13:50 мск число жалоб в Рунете достигло 30 544.

2025 год начался со сбоя в работе Telegram
2025 год начался со сбоя в работе Telegram
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Андрей Бражников
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