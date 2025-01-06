Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете, затронувшего 30 тысяч пользователей

Причиной масштабного сбоя в работе интернет-сервисов дням 6 января в России является авария на магистральной сети у одного из операторов связи, нарушение уже устранено. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 мск авария устранена, работа сервисов восстанавливается», — рассказали в РКН.