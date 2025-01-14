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Регион
14 января, 14:40
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В Роскомнадзоре заявили, что не знают причин падения Интернета в России

В Роскомнадзоре сообщили, что им неизвестны причины сбоя в работе Интернета по всей территории России. Комментарий РКН приводит телеграм-канал Mash.

«Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в российском сегменте интернета произошёл масштабный сбой. Пользователи жалуются, что большинство страниц не открывается: наблюдаются проблемы при загрузке сайтов, приложений и почтовых сервисов. Не работает даже сайт по отслеживанию сбоев. Сейчас работа Интернета постепенно восстанавливается.

Масштабная хакерская атака привела к сбоям в российском регионе
Масштабная хакерская атака привела к сбоям в российском регионе
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MangKangMangMee

Оксана Попова
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