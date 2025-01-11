Масштабная хакерская атака привела к сбоям в российском регионе

Сотовые операторы Херсонской области подверглись массовой DDoS-атаке вслед за Крымом, наблюдаются сбои в ряде сервисов. Об этом сообщает министерство цифрового развития и массовых коммуникаций региона.

«Крупные операторы фиксированной и мобильной связи подверглись хакерской атаке на вычислительные системы для загрузки их до отказа в Херсонской области и Республике Крым», — следует из сообщения.

В ведомстве предупредили, что из-за атаки некоторые сервисы могут работать некорректно или ограничить доступ для пользователей. Сразу после окончания перегрузки сети операторы восстановят работу.