Масштабная хакерская атака привела к сбоям в российском регионе
Операторы сотовой связи в Херсонской области подверглись массовой DDoS-атаке
Сотовые операторы Херсонской области подверглись массовой DDoS-атаке вслед за Крымом, наблюдаются сбои в ряде сервисов. Об этом сообщает министерство цифрового развития и массовых коммуникаций региона.
«Крупные операторы фиксированной и мобильной связи подверглись хакерской атаке на вычислительные системы для загрузки их до отказа в Херсонской области и Республике Крым», — следует из сообщения.
В ведомстве предупредили, что из-за атаки некоторые сервисы могут работать некорректно или ограничить доступ для пользователей. Сразу после окончания перегрузки сети операторы восстановят работу.
Ранее о массовой DDoS-атаке подверглись крупные операторы связи на Крымском полуострове. Сотовая связь в регионе была налажена после прекращения атаки.
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