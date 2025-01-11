Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
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Регион
11 января, 11:35

Операторы сотовой связи Крыма подверглись масштабной DDoS-атаке

На крымских крупных операторов сотовой связи совершена крупномасштабная DDoS-атака. Об этом информирует телеграм-канал пресс-службы министерства внутренней политики, информации и связи региона.

«Идёт массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в республике Крым», — указано в публикации.

Хакеры атаковали крупнейшую японскую авиакомпанию JAL
Хакеры атаковали крупнейшую японскую авиакомпанию JAL

Ранее Life.ru рассказывал, как в конце декабря хакеры взломали телевизионную сеть Украины и показали на экранах предупреждение, будто по территории страны вскоре будет нанесён удар из РС «Орешник». Зрителей призвали как можно скорее добраться до укрытий и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. «Орешник» после этого, конечно же, не применялся.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Юрий Лысенко
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