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Регион
30 декабря, 20:23

Хакеры взломали украинское ТВ и сообщили об ударе «Орешником» в ближайшие часы

Взломанная хакерами телетрансляция. Обложка © Telegram / Реальний Київ | Украина

Взломанная хакерами телетрансляция. Обложка © Telegram / Реальний Київ | Украина

Телетрансляция на Украине временно прервалась из-за происков хакеров. Они вывели на экраны предупреждение о якобы скором ударе по Незалежной новейшими ракетами «Орешник». Об этом сообщает «Страна.ua».

«В течение нескольких часов враг собирается нанести удар баллистическими ракетами средней дальности «Орешник», — гласит сообщение.

Телезрителей призвали немедленно проследовать в укрытия в случае объявления воздушной тревоги и не игнорировать сирены.

«Может, теперь заткнётся?» Бербок призвали держать язык за зубами из-за возможностей «Орешника»
«Может, теперь заткнётся?» Бербок призвали держать язык за зубами из-за возможностей «Орешника»

Это как минимум второй случай за декабрь, когда хакеры взламывают украинские телеканалы. В начале месяца на экранах жителей Незалежной внезапно появились кадры о жизни «золотой молодёжи» за границей.

Илья Пушкарев
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