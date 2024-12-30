Хакеры взломали украинское ТВ и сообщили об ударе «Орешником» в ближайшие часы

Телетрансляция на Украине временно прервалась из-за происков хакеров. Они вывели на экраны предупреждение о якобы скором ударе по Незалежной новейшими ракетами «Орешник». Об этом сообщает «Страна.ua».

«В течение нескольких часов враг собирается нанести удар баллистическими ракетами средней дальности «Орешник», — гласит сообщение.

Телезрителей призвали немедленно проследовать в укрытия в случае объявления воздушной тревоги и не игнорировать сирены.