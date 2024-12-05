«Справедливо?»: Хакеры взломали украинское ТВ и показали жизнь гламурных уклонистов

Украинский телевещательный пакет «Триолана» взломали хакеры и заменили обычные каналы на провокационный сюжет о так называемой «золотой молодёжи» за границей. Об этом сообщает ряд украинских каналов, передаёт «Страна.ua».

«Вместо украинских каналов в ТВ-пакете «Триолана» транслируют сюжет о «жирующей» за границей «золотой молодёжи» из Украины на фоне гибнущих обычных граждан», — отмечает издание.

В транслируемом хакерами сюжете женщина осуждает «элитных детишек», которые отдыхают в Лондоне и Куршевеле, развлекаются в киевских ночных клубах и ездят на дорогих автомобилях по Европе, притворяясь беженцами.

«Наша доля — умирать на фронте и оплакивать своих родных, чьи тела часто даже по кускам собрать не удаётся… Разве это справедливо?» — заявила героиня ролика.

Компания «Триолан» подтвердила проблемы с ТВ-сигналом и заверила, что восстановит вещание к вечеру.