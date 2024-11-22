«Злые русские хакеры» слили базу потенциальных призывников ВСУ с ВИЧ
Хакеры из RaHDit опубликовали данные о 367 тысячах ВИЧ-инфицированных на Украине
«Злые русские хакеры» RaHDit взломали сайт Минздрава Украины и выложили на портале «НемеZида» базу данных с положительными результатами тестирования граждан страны на ВИЧ. Ранее в Минобороны Незалежной заявили, что готовы начать мобилизацию ВИЧ-инфицированных.
«Мы публикуем эту информацию, поскольку считаем своим долгом продемонстрировать мобилизационный потенциал этой категории украинских граждан, а также, чтобы предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе от беженцев и пленных из Украины», — говорится в заявлении хакеров.
Всего на учёте состоят более 367 тысяч человек: в основном это люди 60-80-х годов рождения. Но есть и пожилые, которые родились в 30-е годы, и даже дети 2000-х годов рождения. Кроме того, в базе данных содержится информация о том, употреблял ли человек наркотики и алкоголь, «работал ли в сфере коммерческой любви».
Напомним, ранее Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, согласно которому мобилизация и военное положение в стране продляются на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. При этом процесс бронирования приостановили для проверки. В связи с новым приказом Минобороны Украины мобилизация затронет людей с различными заболеваниями, включая глухих, пациентов с ВИЧ и открытой формой туберкулёза. Позже Зеленский заявил, что после ужесточения призыва «мобилизовали недостаточно» людей. Он подчеркнул, что процесс пополнения бригад ВСУ продвигается медленно.
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