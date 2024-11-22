«Злые русские хакеры» слили базу потенциальных призывников ВСУ с ВИЧ

«Мы публикуем эту информацию, поскольку считаем своим долгом продемонстрировать мобилизационный потенциал этой категории украинских граждан, а также, чтобы предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе от беженцев и пленных из Украины», — говорится в заявлении хакеров.

Всего на учёте состоят более 367 тысяч человек: в основном это люди 60-80-х годов рождения. Но есть и пожилые, которые родились в 30-е годы, и даже дети 2000-х годов рождения. Кроме того, в базе данных содержится информация о том, употреблял ли человек наркотики и алкоголь, «работал ли в сфере коммерческой любви».