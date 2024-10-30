«Злые русские хакеры» слили данные спецучёта СБУ, в списках — командир «Азова»*

Российские хакеры из группы RaHDit («Злые русские хакеры») слили спецучёты Службы безопасности Украины (СБУ). Данные членов украинских националистических группировок опубликованы в телеграм-канале «НемеZида».

«Злые русские хакеры» слили данные спецучёта СБУ. Видео © Telegram / НемеZида

В публикации говорится, что спецучёты представляют собой записи на тех, по кому украинские спецслужбы в настоящее время работают. В частности, хакеры выявили 300 граждан России. Кроме того, в учёте «встретился» и командир украинского нацбатальона «Азов»* Денис Прокопенко.

«Нацики из спецучётов СБУ — это ударная сила ВСУ, максимально идейно заряженные. Так пусть наши ребята знают их в лицо, чтобы никто не мог откосить и сказать, что он повар или водитель», — говорится в сообщении.

А ранее «Злые русские хакеры‎» слили данные более 800 солдат ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Около 200 из них являются иностранными наёмниками родом из Сирии, Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии и не только.