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Регион
28 ноября, 05:34

Украинские хакеры похитили секретные документы ВСУ по защите бронемашин

Украинская хакерская группировка «Берегини» похитила документ ВСУ по защите боевых машин от боевых дронов. Об этом рассказали сами взломщики в своём телеграм-канале. Сообщается, что бумага под грифом секретности подписана главкомом Александром Сырским.

«Мы знаем, что он будет очень интересен специалистам, которые разрабатывают новинки для военно-промышленного комплекса», — пояснили хакеры.

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А недавно российские хакеры обнаружили огромный лагерь иностранных легионеров ВСУ на Украине. Это получилось благодаря полученному доступу к компьютеру одного из испанских наёмников. База находится недалеко от города Яворов в Львовской области, что в 20 километрах от украинско-польской границы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 88-Studio

Николай Рюмин
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