Украинские хакеры похитили секретные документы ВСУ по защите бронемашин

Украинская хакерская группировка «Берегини» похитила документ ВСУ по защите боевых машин от боевых дронов. Об этом рассказали сами взломщики в своём телеграм-канале. Сообщается, что бумага под грифом секретности подписана главкомом Александром Сырским.

«Мы знаем, что он будет очень интересен специалистам, которые разрабатывают новинки для военно-промышленного комплекса», — пояснили хакеры.