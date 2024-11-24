Китайские хакеры получили доступ к перепискам и звонкам Трампа

Вашингтон обвиняет «китайских хакеров» в том, что они получили доступ к перепискам и телефонным звонкам 150 политиков. Об этом заявил председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер, сообщает телеканал CNN.

Он назвал этот инцидент «наихудшим взлом в истории страны». Уорнер отметил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомило около 150 человек, в основном из Вашингтона, однако реальное число пострадавших может быть больше. Он также добавил, что телефонные разговоры могли прослушиваться на протяжении определённого времени.

По информации телеканала, среди жертв хакеров могут быть высокопрофильные представители как демократов, так и республиканцев, включая будущего президента США Дональда Трампа.