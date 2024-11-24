Китайские хакеры получили доступ к перепискам и звонкам Трампа
CNN: Китайские хакеры завладели доступом к перепискам около 150 политиков
Вашингтон обвиняет «китайских хакеров» в том, что они получили доступ к перепискам и телефонным звонкам 150 политиков. Об этом заявил председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер, сообщает телеканал CNN.
Он назвал этот инцидент «наихудшим взлом в истории страны». Уорнер отметил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомило около 150 человек, в основном из Вашингтона, однако реальное число пострадавших может быть больше. Он также добавил, что телефонные разговоры могли прослушиваться на протяжении определённого времени.
По информации телеканала, среди жертв хакеров могут быть высокопрофильные представители как демократов, так и республиканцев, включая будущего президента США Дональда Трампа.
Ранее китайские хакеры уже проворачивали подобный взлом. В конце октября стало известно, что злоумышленники прослушивали телефонные разговоры американских политиков. Также хакеры смогли перехватить незашифрованные текстовые сообщения. Изначальной целью взломщиков было добраться до базы данных ФБР и выяснить, за кем сейчас ведётся слежка.
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