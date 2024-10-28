WP: Связанные в властями Китая хакеры прослушивали американских политиков

Хакеры из китайской группировки Salt Typhoon перехватывали телефонные звонки и незашифрованные текстовые сообщения американских политиков, утверждают источники газеты Washington Post. В прицел взломщиков попал даже один из советников бывшего президента США Дональда Трампа.

Целью злоумышленников могла стать система, которая отслеживает запросы на прослушку разговоров. С помощью неё хакеры пытались добраться до базы данных ФБР и выяснить, за кем сейчас ведётся слежка. Также собеседники WP сообщили, что Salt Typhoon имеет отношение к властям Поднебесной. В настоящий момент американские власти оценивают ущерб.