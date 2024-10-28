Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 01:07

WP: Связанные в властями Китая хакеры прослушивали американских политиков

Хакеры из китайской группировки Salt Typhoon перехватывали телефонные звонки и незашифрованные текстовые сообщения американских политиков, утверждают источники газеты Washington Post. В прицел взломщиков попал даже один из советников бывшего президента США Дональда Трампа.

Целью злоумышленников могла стать система, которая отслеживает запросы на прослушку разговоров. С помощью неё хакеры пытались добраться до базы данных ФБР и выяснить, за кем сейчас ведётся слежка. Также собеседники WP сообщили, что Salt Typhoon имеет отношение к властям Поднебесной. В настоящий момент американские власти оценивают ущерб.

Суд вынес приговор хакерам из группировки REvil, стоящей за атаками на Apple
Суд вынес приговор хакерам из группировки REvil, стоящей за атаками на Apple

Напомним, что в середине октября неизвестные взломали американскую НКО America First Policy Institute, которая связана с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Организация занималась сбором политических предложений и рекомендаций для второго срока республиканца.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar