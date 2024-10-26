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25 октября, 23:13

Суд вынес приговор хакерам из группировки REvil, стоящей за атаками на Apple

Четырём участникам киберпреступной группировки REvil 25 октября вынесли обвинительный приговор по делу о масштабной атаке на американские компании. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд постановил отправить хакеров в исправительную колонию общего режима на срок от 4,5 до 6 лет.

Дольше всех за решёткой проведёт лидер группировки Даниил Пузыревский, его сообщник Руслан Хансвяров получил пять лет и шесть месяцев лишения свободы, Алексей Малоземов — пять лет, а Артём Заец — четыре года и шесть месяцев. Всех фигурантов признали виновными в неправомерном обороте средств платежей, а первых двух ещё и в создании вредоносного софта. Время содержания в СИЗО с 2022 года включено в срок наказания.

Также служители Фемиды обратили имущество фигурантов в доход государства. Помимо денежного состояния у преступников конфисковали целый автопарк люксовых авто марок Porshe, BMW, Audi и других.

Один из фигурантов дела хакерской группировки REvil признался в незаконном обороте средств
Один из фигурантов дела хакерской группировки REvil признался в незаконном обороте средств

Напомним, что ФСБ накрыла членов REvli в январе 2022 года. Группировка занималась хищением денежных средств у зарубежных компаний с помощью вредоносного ПО. В прицел злоумышленников попадали также такие гиганты как Apple и JBS. У преступников было изъято 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро, а также 20 автомобилей премиум-класса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Илья Пушкарев
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