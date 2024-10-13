Помощников Трампа атаковали китайские хакеры

Хакеры атаковали связанную с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом организацию. Мошенники взломали американскую некоммерческую компанию America First Policy Institute. Злоумышленники связаны с Китаем, пишет газета The Washington Post.

«У онлайн-аккаунтов AFPI, который собрал политические предложения для второго срока Трампа, а также рекомендации по должностям и агентствам, была похищена информация», — сообщает газета.

По данным издания, Трамп часто выступал на организованных этой НКО форумах. Руководителями организации стали различные бывшие высокопоставленные сотрудники администрации экс-президента. При этом, какую именно информацию получили злоумышленники — неизвестно.