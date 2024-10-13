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13 октября, 09:42

Помощников Трампа атаковали китайские хакеры

WP: Китайские хакеры взломали связанную с Трампом некоммерческую организацию

Хакеры атаковали связанную с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом организацию. Мошенники взломали американскую некоммерческую компанию America First Policy Institute. Злоумышленники связаны с Китаем, пишет газета The Washington Post.

«У онлайн-аккаунтов AFPI, который собрал политические предложения для второго срока Трампа, а также рекомендации по должностям и агентствам, была похищена информация», — сообщает газета.

По данным издания, Трамп часто выступал на организованных этой НКО форумах. Руководителями организации стали различные бывшие высокопоставленные сотрудники администрации экс-президента. При этом, какую именно информацию получили злоумышленники — неизвестно.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что хакеры атаковали холдинг ВГТРК. Злоумышленники смогли удалить с серверов всю информацию, включая копии. Сама компания случившееся не прокомментировала, но стало известно, что проблема очень серьёзная, поэтому её решение потребует продолжительного времени.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 88-Studio

Наталья Афонина
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