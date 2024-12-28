«Может, теперь заткнётся?» Бербок призвали держать язык за зубами из-за возможностей «Орешника»
Журналист Боуз призвал Бербок замолчать после доклада о возможностях «Орешника»
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X прокомментировал слитый в Сеть внутренний документ МИД ФРГ о неуязвимости российской ракетной системы «Орешник». Он задался вопросом, сможет ли министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «заткнуться», после того как немецкие власти осознали невозможность защититься от разработки РФ.
«МИД Германии признал, что ФРГ беззащитна перед российской системой «Орешник», а значит, Украина тоже. <...> Может, теперь Бербок заткнётся?» — вопросил Боуз.
Ранее немецкая газета Bild сообщила о внутреннем документе МИД ФРГ, в котором заявляется об уязвимости Германии перед российскими ракетами средней дальности. В докладе уточняется, что системы Patriot попросту не могут эффективно противодействовать «Орешнику».
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