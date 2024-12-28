«Может, теперь заткнётся?» Бербок призвали держать язык за зубами из-за возможностей «Орешника»

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X прокомментировал слитый в Сеть внутренний документ МИД ФРГ о неуязвимости российской ракетной системы «Орешник». Он задался вопросом, сможет ли министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «заткнуться», после того как немецкие власти осознали невозможность защититься от разработки РФ.

«МИД Германии признал, что ФРГ беззащитна перед российской системой «Орешник», а значит, Украина тоже. <...> Может, теперь Бербок заткнётся?» — вопросил Боуз.