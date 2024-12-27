«Горькое осознание»: В Германии признали беззащитность перед «Орешником»
Bild: Германия признала уязвимость перед российским «Орешником»
Германия фактически оказалась беззащитной перед российской ракетной системой «Орешник». Об этом сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ.
«Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением «Орешника», — говорится в публикации.
Согласно данным издания, после удара по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске МИД ФРГ поручил военным экспертам бундесвера оценить готовность страны к возможной атаке такими ракетами.
В документе отмечено, что системы ПВО Patriot не способны эффективно противостоять «Орешнику». Проблема заключается в высокой скорости полёта, манёвренности и наличии разделяющихся боевых частей. Вероятность перехвата таких ракет, по мнению экспертов, крайне мала и возможна лишь случайно.
Напомним, 21 ноября ВС РФ нанесли удар по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске, специализирующемуся на производстве ракетной техники. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках этой операции была испытана гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в безъядерном оснащении.
Life.ru / Midjourney