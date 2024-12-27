«Горькое осознание»: В Германии признали беззащитность перед «Орешником»

Германия фактически оказалась беззащитной перед российской ракетной системой «Орешник». Об этом сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ.

«Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением «Орешника», — говорится в публикации.

Согласно данным издания, после удара по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске МИД ФРГ поручил военным экспертам бундесвера оценить готовность страны к возможной атаке такими ракетами.

В документе отмечено, что системы ПВО Patriot не способны эффективно противостоять «Орешнику». Проблема заключается в высокой скорости полёта, манёвренности и наличии разделяющихся боевых частей. Вероятность перехвата таких ракет, по мнению экспертов, крайне мала и возможна лишь случайно.