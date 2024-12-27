Применение ВС России ракетного комплекса «Орешник» на Украине стало мощным фактором сдерживания, как и стандарты ведения современной войны, заданные в ходе спецоперации (СВО). Об этом заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Заданные в ходе СВО стандарты ведения современной войны сами по себе служат мощным фактором сдерживания — на уровне применения обычных вооружённых сил. После применения «Орешника» стала очевидна асимметрия в пользу России в потенциальном прямом конфликте Запада с Россией», — указал посол в докладе «Геополитические итоги 2024 года».

Яковенко дополнил, что конфликт вокруг Украины также показал тотальный характер антироссийской политики Запада. Этот кризис помог гражданам РФ осознать его как «ещё одну Отечественную войну». По словам посла, НАТО не отказывается от наращивания своего военного присутствия на восточном фланге, и Россия противопоставила этому свою возможность наносить дальние удары с земли и акваторий по стационарным целям потенциального противника, например объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), центрам принятия политических решений, а также критически важным объектам.

Яковенко назвал «риторической агрессией» ответ Запада, который начал заявлять о готовности ввести свои войска на территорию Незалежной и о возможности нанесения силами НАТО «превентивных» ударов по РФ. По словам посла, к концу 2024 года доминирование перешло к России, это открыло перспективу урегулирования украинского кризиса дипломатическим путём.

Напомним, ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, сомневающемуся в неуязвимости «Орешника». Глава государства пригласил иностранных военных опробовать все средства перехвата против российской ракеты. Зарубежные СМИ были озадачены такой «дуэлью». Позже, в интервью, Путин подтвердил, что его слова не были шуткой, и Россия готова к дуэли в любой момент.