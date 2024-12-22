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22 декабря, 12:19
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«Это часть моей работы»: Путин оценил свой вклад в создание «Орешника»

Путин: В Минобороны были разногласия по вопросу разработки «Орешника»

Президент России Владимир Путин сообщил, что в Минобороны РФ были разные точки зрения по поводу производства и применения ракетной системы «Орешник». Решение главы государства поставило точку в этом вопросе. Российский лидер дал прямое указание создать комплекс, выделив необходимые ресурсы, и согласился с тем, что систему необходимо испытать в боевых условиях.

«Так что, конечно, это часть моей работы», — отметил президент свой вклад в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

В Кремле назвали «Орешник» прорывом в области вооружений
В Кремле назвали «Орешник» прорывом в области вооружений

Ранее Путин назвал выпуск системы «Орешник» историческим событием для ракетной отрасли. По его словам, это не просто событие года, а исторический прецедент для всей ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия. Он также добавил, что принимал прямое участие в обсуждении разработки и давал указание на боевые испытания оружия.

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Life.ru / Шедеврум

Алена Пенчугина
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