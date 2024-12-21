В Кремле назвали «Орешник» прорывом в области вооружений

Российский ракетный комплекс «Орешник» значительно превосходит все нынешние виды вооружений, при этом не являясь ядерным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он объяснил предложение главы государства Владимира Путина Западу о технологической дуэли.

«Президент, говоря о возможности такого испытания, отмечал, что наше вооружение на порядок впереди, оставаясь безъядерным. Это действительно кардинальный прорыв в области вооружений. Именно это имел в виду президент», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.