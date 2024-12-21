В Кремле назвали «Орешник» прорывом в области вооружений
Песков: «Орешник» на поколение опережает все вооружение и готов к дуэли
Российский ракетный комплекс «Орешник» значительно превосходит все нынешние виды вооружений, при этом не являясь ядерным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он объяснил предложение главы государства Владимира Путина Западу о технологической дуэли.
«Президент, говоря о возможности такого испытания, отмечал, что наше вооружение на порядок впереди, оставаясь безъядерным. Это действительно кардинальный прорыв в области вооружений. Именно это имел в виду президент», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.
Напомним, во время прямой линии Путин вызвал страны Запада на дуэль после сомнений в его словах о том, что «Орешник» невозможно сбить. Он предложил иностранным военным попытаться сбить российскую ракету, используя все средства перехвата. Зарубежные СМИ в недоумении пытались разгадать слова Путина о дуэли. Уже после прямой линии президент всерьёз отметил в интервью, что его слова не шутка и Россия готова к дуэли прямо сейчас.
Life.ru