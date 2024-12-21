Президент России Владимир Путин отметил неспособность западных систем ПВО справиться с высокоточным российским вооружением. Об этом заявил независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в своей статье для InfoBRICS .

«Можно утверждать, что президент Путин не только насмехался над политическим Западом, но и послал очень чёткий сигнал — лучшие системы SAM/ABM НАТО не идут ни в какое сравнение с российским гиперзвуковым оружием, которое гораздо менее эффективно, чем «Орешник» , — написал эксперт.

Боснич акцентирует внимание на том, что ВС РФ располагают значительным арсеналом гиперзвукового оружия, которое, по его мнению, представляет собой серьёзную угрозу для противников. Он подчеркнул, что скорость «Орешника» может превышать 10 махов, что является заметным превосходством в сравнение с традиционными средствами вооружения.

Аналитик также отмечает, что применение этого оружия уже оказало влияние на политику Великобритании, изменив её стратегический подход к России. По его словам, в Лондоне начали действовать с большей осторожностью.