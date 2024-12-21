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21 декабря, 10:09

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия уверена в силе «Орешника»

Россия уверена в том, что новейший комплекс «Орешник» сможет обеспечить безопасность страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Таким образом он прокомментировал заявление главы государства Владимира Путина о дуэли российской ракеты и противоракетной обороны США.

«Президент всё сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», — отметил Рябков в комментарии для ТАСС.

Напомним, что Путин во время совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции предложил Западу устроить дуэль между российским «Орешником» и американскими ПВО И ПРО. Глава государства предложил западу выбрать в Киеве цель и сосредоточить там все свои технологии для отражения удара «Орешником». Западные эксперты уже бьют тревогу и заявляют, что у НАТО нет ответа российской ракете.

НАТО растолковали скрытый посыл Путина в вызове на дуэль с «Орешником»
НАТО растолковали скрытый посыл Путина в вызове на дуэль с «Орешником»
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Шедеврум / Life.ru

Полина Никифорова
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