Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия уверена в силе «Орешника»

Россия уверена в том, что новейший комплекс «Орешник» сможет обеспечить безопасность страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Таким образом он прокомментировал заявление главы государства Владимира Путина о дуэли российской ракеты и противоракетной обороны США.

«Президент всё сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», — отметил Рябков в комментарии для ТАСС.