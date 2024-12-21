Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия уверена в силе «Орешника»
Россия уверена в том, что новейший комплекс «Орешник» сможет обеспечить безопасность страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Таким образом он прокомментировал заявление главы государства Владимира Путина о дуэли российской ракеты и противоракетной обороны США.
«Президент всё сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», — отметил Рябков в комментарии для ТАСС.
Напомним, что Путин во время совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции предложил Западу устроить дуэль между российским «Орешником» и американскими ПВО И ПРО. Глава государства предложил западу выбрать в Киеве цель и сосредоточить там все свои технологии для отражения удара «Орешником». Западные эксперты уже бьют тревогу и заявляют, что у НАТО нет ответа российской ракете.
Шедеврум / Life.ru