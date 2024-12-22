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22 декабря, 10:13

Путин назвал выпуск «Орешника» историческим событием для ракетной отрасли

Создание и использование баллистической ракеты «Орешник» является не просто событием года, а историческим прецедентом для всей отрасли. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Путин про «Орешник». Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Орешник» — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия», — заявил глава государства.

Путин добавил, что принимал прямое участие в обсуждении разработки и давал указание на боевые испытания оружия.

В Кремле назвали «Орешник» прорывом в области вооружений
В Кремле назвали «Орешник» прорывом в области вооружений

Напомним, во время прямой линии Путин вызвал страны Запада на дуэль после сомнений в его словах о том, что «Орешник» невозможно сбить. Он предложил зарубежным войскам попытаться сбить российскую ракету, используя все средства перехвата. Иностранные СМИ в недоумении пытались разгадать речи Путина о дуэли. Уже после прямой линии президент всерьёз отметил в интервью, что его предложение не шутка и Россия готова к дуэли прямо сейчас.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Николай Рюмин
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