Путин назвал выпуск «Орешника» историческим событием для ракетной отрасли

Создание и использование баллистической ракеты «Орешник» является не просто событием года, а историческим прецедентом для всей отрасли. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Путин про «Орешник». Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Орешник» — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия», — заявил глава государства.