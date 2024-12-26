Хакеры атаковали крупнейшую японскую авиакомпанию JAL

Japan Airlines (JAL), ведущая авиакомпания в Японии, сообщила о кибератаке, которая повлияла на рейсы как внутри страны, так и за границей. В официальном заявлении компании указано, что атака произошла в 7:24 по местному времени (1:24 по московскому).

«Сегодня в 7:24 подверглось атаке наше сетевое оборудование, которое соединяет внутренние и внешние системы, что вызвало проблемы. Это событие, по всей вероятности, отразится на наших рейсах внутри страны и за пределами», — уточнили в авиакомпании.

После инцидента представители JAL обратились в полицию за советом по возможным последствиям, связанным с задержкой вылетов. Первоначальные данные говорят о том, что атака затронула как минимум 14 внутренних рейсов, а также часть международных отправлений. Происходят сбои в работе системы обработки багажа пассажиров. Компания приостановила продажу билетов на 26 декабря.