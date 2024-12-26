Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 02:57

Хакеры атаковали крупнейшую японскую авиакомпанию JAL

Japan Airlines (JAL), ведущая авиакомпания в Японии, сообщила о кибератаке, которая повлияла на рейсы как внутри страны, так и за границей. В официальном заявлении компании указано, что атака произошла в 7:24 по местному времени (1:24 по московскому).

«Сегодня в 7:24 подверглось атаке наше сетевое оборудование, которое соединяет внутренние и внешние системы, что вызвало проблемы. Это событие, по всей вероятности, отразится на наших рейсах внутри страны и за пределами», — уточнили в авиакомпании.

Группа хакеров навесила кучу кредитов на россиян через взломанные аккаунты на Госуслугах
Группа хакеров навесила кучу кредитов на россиян через взломанные аккаунты на Госуслугах

После инцидента представители JAL обратились в полицию за советом по возможным последствиям, связанным с задержкой вылетов. Первоначальные данные говорят о том, что атака затронула как минимум 14 внутренних рейсов, а также часть международных отправлений. Происходят сбои в работе системы обработки багажа пассажиров. Компания приостановила продажу билетов на 26 декабря.

Ранее хакеры проникли в украинский телеэфир «Триолана» и заменили привычные передачи на провокационный сюжет о «золотой молодёжи», отдыхающей за границей. Зрителям показали, как состоятельные подростки из Украины проводят время в Лондоне и Куршевеле, веселятся в киевских клубах и разъезжают по Европе на дорогих машинах, выдавая себя за беженцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KeleX Pictures

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Япония
  • Хакеры
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar