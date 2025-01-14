«Ждём пояснений от РКН»: В Госдуме прокомментировали массовый сбой в работе Рунета
Депутат Немкин: Последствия массового боя в работе Рунета сейчас устраняются
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что сбой в Рунете у ряда операторов действительно был зафиксирован. В беседе с Life.ru парламентарий отметил, что его последствия устраняются
«Сбой у ряда операторов действительно зафиксирован, сейчас его последствия устраняются. Причины предстоит установить профильным ведомствам, эта работа уже идёт. Ждём пояснений от Роскомнадзора», — сказал Немкин.
Напомним, что сегодня в работе Рунета произошёл масштабный сбой. Пользователи жаловались на проблемы при загрузке сайтов, приложений и почтовых сервисов. Не работал даже сайт по отслеживанию сбоев. В «Ростелекоме» уточнили, что трудности с доступом к множеству интернет-доменов не были связаны с сетями компании.
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