YouTube стал открываться без VPN у части российских пользователей после сбоя
У некоторых российских пользователей после масштабного сбоя в Интернете внезапно заработал YouTube без VPN. В этом убедился корреспондент Life.ru.
Видеохостинг заработал у части пользователей компьютеров с операционной системой Mac OS. Доступ через мобильную связь также возможен. Неясно, связано ли это со сбоем, и будет ли платформа снова доступна без использования VPN.
Как писал Life.ru, 14 января в российском сегменте Интернета произошёл масштабный сбой. Пользователи жаловались на проблемы при загрузке сайтов, приложений и почтовых сервисов. Сейчас работа Интернета постепенно восстанавливается. Причины сбоя не ясны. В «Ростелекоме» уже поспешили заявить, что сбой не связан с сетями компании.
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