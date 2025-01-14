YouTube стал открываться без VPN у части российских пользователей после сбоя

У некоторых российских пользователей после масштабного сбоя в Интернете внезапно заработал YouTube без VPN. В этом убедился корреспондент Life.ru.

Видеохостинг заработал у части пользователей компьютеров с операционной системой Mac OS. Доступ через мобильную связь также возможен. Неясно, связано ли это со сбоем, и будет ли платформа снова доступна без использования VPN.