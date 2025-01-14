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Регион
14 января, 15:47

YouTube стал открываться без VPN у части российских пользователей после сбоя

У некоторых российских пользователей после масштабного сбоя в Интернете внезапно заработал YouTube без VPN. В этом убедился корреспондент Life.ru.

Видеохостинг заработал у части пользователей компьютеров с операционной системой Mac OS. Доступ через мобильную связь также возможен. Неясно, связано ли это со сбоем, и будет ли платформа снова доступна без использования VPN.

Как писал Life.ru, 14 января в российском сегменте Интернета произошёл масштабный сбой. Пользователи жаловались на проблемы при загрузке сайтов, приложений и почтовых сервисов. Сейчас работа Интернета постепенно восстанавливается. Причины сбоя не ясны. В «Ростелекоме» уже поспешили заявить, что сбой не связан с сетями компании.

В РКН сообщили о восстановлении работы Рунета
В РКН сообщили о восстановлении работы Рунета
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mamun_Sheikh

Наталья Демьянова
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