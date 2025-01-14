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Регион
14 января, 15:19

В РКН сообщили о восстановлении работы Рунета

В Роскомнадзоре заявили о «нарушении связности» в работе Сети

Роскомнадзор прокомментировал крупный сбой российском сегменте Интернета. В беседе с RT представители РКН заявили, что к настоящему моменту работа восстановлена.

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — рассказали в РКН.

Как писал Life.ru, вечером 14 января в российском сегменте Интернета произошёл масштабный сбой. Пользователи жаловались на проблемы при загрузке сайтов, приложений и почтовых сервисов. Сейчас работа Интернета постепенно восстанавливается. Причины сбоя не ясны. Тем временем в «Ростелекоме» заявили, что сбой не связан с сетями компании.

Директор Координационного центра доменов не назвал причину сбоя в Рунете
Директор Координационного центра доменов не назвал причину сбоя в Рунете
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Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Оксана Попова
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