В РКН сообщили о восстановлении работы Рунета
В Роскомнадзоре заявили о «нарушении связности» в работе Сети
Роскомнадзор прокомментировал крупный сбой российском сегменте Интернета. В беседе с RT представители РКН заявили, что к настоящему моменту работа восстановлена.
«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — рассказали в РКН.
Как писал Life.ru, вечером 14 января в российском сегменте Интернета произошёл масштабный сбой. Пользователи жаловались на проблемы при загрузке сайтов, приложений и почтовых сервисов. Сейчас работа Интернета постепенно восстанавливается. Причины сбоя не ясны. Тем временем в «Ростелекоме» заявили, что сбой не связан с сетями компании.
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