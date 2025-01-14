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Регион
14 января, 14:52

Директор Координационного центра доменов не назвал причину сбоя в Рунете

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв в разговоре с RT заявил, что у него нет информации о причинах масштабного сбоя в Рунете, так как по части центре доменов никакого сбоя нет.

«Никаких комментариев дать не могу, потому что мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части», — отметил он.

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В Роскомнадзоре заявили, что не знают причин падения Интернета в России

Напомним, вечером 14 января в российском сегменте интернета произошёл масштабный сбой. Пользователи жаловались на проблемы при загрузке сайтов, приложений и почтовых сервисов. Не работал даже сайт по отслеживанию сбоев. Сейчас работа Интернета постепенно восстанавливается.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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