Директор Координационного центра доменов не назвал причину сбоя в Рунете

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв в разговоре с RT заявил, что у него нет информации о причинах масштабного сбоя в Рунете, так как по части центре доменов никакого сбоя нет.

«Никаких комментариев дать не могу, потому что мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части», — отметил он.