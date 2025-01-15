Американский блогер MrBeast хочет купить TikTok, чтобы спасти его от блокировки
Американский блогер MrBeast объявил о своём намерении приобрести TikTok, чтобы предотвратить блокировку социальной сети в США. Соответствующее заявление он сделал в X (бывшем Twitter).
«Ладно, хорошо, я куплю TikTok, чтобы его не забанили», — заявил инфлюенсер.
На YouTube-канале MrBeast сейчас около 340 миллионов подписчиков, что позволяет ему зарабатывать примерно 700 миллионов долларов в год. В то же время рыночная стоимость TikTok составляет примерно 250 миллиардов долларов. В США у платформы насчитывается 170 миллионов пользователей, а по всему миру — 800 миллионов. Несколько миллиардеров уже выразили готовность помочь блогеру в осуществлении сделки.
Ранее Life.ru рассказывал, что избранный президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить закон, который запрещает социальную сеть TikTok на территории страны. До этого аналогичное обращение подала компания ByteDance, владелец TikTok, утверждая, что предлагаемые меры нарушат права 170 миллионов пользователей этой платформы в США.