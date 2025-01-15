Американский блогер MrBeast хочет купить TikTok, чтобы спасти его от блокировки

На YouTube-канале MrBeast сейчас около 340 миллионов подписчиков, что позволяет ему зарабатывать примерно 700 миллионов долларов в год. В то же время рыночная стоимость TikTok составляет примерно 250 миллиардов долларов. В США у платформы насчитывается 170 миллионов пользователей, а по всему миру — 800 миллионов. Несколько миллиардеров уже выразили готовность помочь блогеру в осуществлении сделки.