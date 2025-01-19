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19 января, 09:55

В работе TikTok в России произошёл сбой

В работе TikTok в России произошёл сбой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

В работе TikTok в России произошёл сбой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

У некоторых пользователей в России возникли проблемы с работой сервиса коротких видео TikTok. Об этом свидетельствуют сообщения на платформе «Сбой.рф».

В работе TikTok в РФ произошел сбой. Скриншот © Сбой РФ

В работе TikTok в РФ произошел сбой. Скриншот © Сбой РФ

По состоянию на 12:55 мск, было зафиксировано 3,5 тысячи жалобы на приложение. Наибольшее количество обращений поступило из Москвы (20%), а также из Свердловской и Новосибирской областей (по 7%).

В работе Рунета произошёл масштабный сбой
В работе Рунета произошёл масштабный сбой

Напомним, ранее пользователи соцсети TikTok в США 19 января начали получать уведомления о приостановке работы приложения на территории страны. После этого видеосервис перестал открываться и пропал из App Store и Google Play. Причиной послужил вступивший в силу запрет уходящей администрации президента Джо Байдена.

Оксана Попова
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