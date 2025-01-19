В работе TikTok в России произошёл сбой

У некоторых пользователей в России возникли проблемы с работой сервиса коротких видео TikTok. Об этом свидетельствуют сообщения на платформе «Сбой.рф».

По состоянию на 12:55 мск, было зафиксировано 3,5 тысячи жалобы на приложение. Наибольшее количество обращений поступило из Москвы (20%), а также из Свердловской и Новосибирской областей (по 7%).