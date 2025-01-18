TikTok может прекратить работу в США с 19 января

Платформа с короткими видео TikTok закончит свою работу на территории США, если не получит гарантий от уходящей администрации Джо Байдена. Решение планируется принять уже 19 января.

Заявление прозвучало после принятого закона. Согласно ему, компания ByteDance, владеющая TikTok, должна продать сервис. Это решение связано с опасениями в сфере национальной безопасности.

TikTok требует четких гарантий от администрации Байдена, что закон не приведёт к штрафам для его технологических партнёров. Без таких гарантий компания будет вынуждена прекратить свою работу в США.