TikTok может прекратить работу в США с 19 января
TikTok в США пригрозил завершить работу с 19 января, если Байден не даст гарантий
Платформа с короткими видео TikTok закончит свою работу на территории США, если не получит гарантий от уходящей администрации Джо Байдена. Решение планируется принять уже 19 января.
Заявление прозвучало после принятого закона. Согласно ему, компания ByteDance, владеющая TikTok, должна продать сервис. Это решение связано с опасениями в сфере национальной безопасности.
TikTok требует четких гарантий от администрации Байдена, что закон не приведёт к штрафам для его технологических партнёров. Без таких гарантий компания будет вынуждена прекратить свою работу в США.
«Опубликованные сегодня заявления Белого дома и министерства юстиции не были достаточно ясными и не содержали гарантий для поставщиков услуг … Если администрация Байдена не выступит немедленно с чётким заявлением … TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января», — говорится в заявлении видеоплатформы в соцсети X.
Ранее Life.ru рассказал, что Дональд Трамп подал в Верховный суд запрос о приостановлении действия закона, который запрещает социальную сеть TikTok на территории США. С подобной просьбой выступила компания ByteDance, владелец TikTok, которая утверждает, что предложенные меры нарушают права 170 миллионов пользователей этой платформы. Позже стало известно, что команда Трампа планирует разработать стратегию для защиты социальной сети. Вскоре избранный лидер заявил, что самостоятельно решит судьбу сервиса.
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