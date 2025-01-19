Американские зумеры массово звонят в службы спасения после удаления TikTok
Latestly: В США молодёжь звонит в центры спасения с просьбой вернуть TikTok
Молодые люди из США начали активно названивать по номерам службы спасения с просьбой вернуть приложение TikTok. Об этом сообщает портал Latestly.
Авторы материала уточнили, что зумеров охватила настоящая паника, хотя ещё с момента удаления приложения не прошло и суток. Молодые люди плачут и разводят истерику, снимая видео о пропаже приложения. Больше всех переживают это событие инфлюенсеры, которые боятся лишиться заработка. Некоторые «паникёры» даже стали названивать в центры 911.
Напомним, что 19 января приложение TikTok приостановило свою работу в США. Незадолго до полной блокировки юзерам пришли сообщения, где говорилось о вступлении в силу закона о запрете платформы. После этого видеосервис перестал открываться и пропал из App Store и Google Play. Избранный президент США Дональд Трамп, который уже завтра пройдёт церемонию инаугурации, пообещал вернуть американцам это приложение.
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy