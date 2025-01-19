Американские зумеры массово звонят в службы спасения после удаления TikTok

Молодые люди из США начали активно названивать по номерам службы спасения с просьбой вернуть приложение TikTok. Об этом сообщает портал Latestly.

Авторы материала уточнили, что зумеров охватила настоящая паника, хотя ещё с момента удаления приложения не прошло и суток. Молодые люди плачут и разводят истерику, снимая видео о пропаже приложения. Больше всех переживают это событие инфлюенсеры, которые боятся лишиться заработка. Некоторые «паникёры» даже стали названивать в центры 911.