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Регион
19 января, 16:08

Американские зумеры массово звонят в службы спасения после удаления TikTok

Latestly: В США молодёжь звонит в центры спасения с просьбой вернуть TikTok

Молодые люди из США начали активно названивать по номерам службы спасения с просьбой вернуть приложение TikTok. Об этом сообщает портал Latestly.

Авторы материала уточнили, что зумеров охватила настоящая паника, хотя ещё с момента удаления приложения не прошло и суток. Молодые люди плачут и разводят истерику, снимая видео о пропаже приложения. Больше всех переживают это событие инфлюенсеры, которые боятся лишиться заработка. Некоторые «паникёры» даже стали названивать в центры 911.

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Напомним, что 19 января приложение TikTok приостановило свою работу в США. Незадолго до полной блокировки юзерам пришли сообщения, где говорилось о вступлении в силу закона о запрете платформы. После этого видеосервис перестал открываться и пропал из App Store и Google Play. Избранный президент США Дональд Трамп, который уже завтра пройдёт церемонию инаугурации, пообещал вернуть американцам это приложение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Дарья Нарыкова
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