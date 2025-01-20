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Регион
20 января, 13:49

В Киеве признали неизбежность капитуляции Украины

Киевский политолог Бортник: Конфликт с Россией закончится капитуляцией Украины

Украинский конфликт будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не решится на полную капитуляцию. С таким заявлением выступил киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего видеоблога.

«Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причём капитуляция Украины, к сожалению, – более вероятный сценарий, нежели России», — признал он.

Бортник добавил, что Киев продолжает выдвигать какие-либо требования, не понимая, что решение конфликта является одним из фрагментов нового миропорядка. Он предполагает, что киевский режим выплюнут, так как он не подходит под рамки современности.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fedorenko

Николай Рюмин
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