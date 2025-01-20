В Киеве признали неизбежность капитуляции Украины
Киевский политолог Бортник: Конфликт с Россией закончится капитуляцией Украины
Украинский конфликт будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не решится на полную капитуляцию. С таким заявлением выступил киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего видеоблога.
«Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причём капитуляция Украины, к сожалению, – более вероятный сценарий, нежели России», — признал он.
Бортник добавил, что Киев продолжает выдвигать какие-либо требования, не понимая, что решение конфликта является одним из фрагментов нового миропорядка. Он предполагает, что киевский режим выплюнут, так как он не подходит под рамки современности.
Ранее глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что народ Украины сможет спастись лишь в составе России. Он пояснил, что Зеленский продолжает зарабатывать ценой жизней простых людей.
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