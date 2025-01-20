Украинский конфликт будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не решится на полную капитуляцию. С таким заявлением выступил киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего видеоблога.

«Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причём капитуляция Украины, к сожалению, – более вероятный сценарий, нежели России», — признал он.

Бортник добавил, что Киев продолжает выдвигать какие-либо требования, не понимая, что решение конфликта является одним из фрагментов нового миропорядка. Он предполагает, что киевский режим выплюнут, так как он не подходит под рамки современности.