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20 января, 13:05

«Добить нацистскую нечисть»: Евросоюзу предложили открыть второй фронт против Украины

Депутат Шеремет: ЕС может избежать развала, открыв второй фронт против Украины

Евросоюз может избежать развала, открыв второй фронт против Украины, полагает депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, европейские политики сегодня предают собственных граждан, пресмыкаясь перед США.

«Невольно удивляюсь скудоумию европейских политиков, а возможно, и целенаправленному предательству своих граждан, продолжающих пресмыкаться перед США. Будь у них хоть немного здравомыслия и чувства самосохранения, они бы немедленно открыли второй фронт, чтобы добить угрожающую нацистскую украинскую нечисть» — заявил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

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Обложка ©

pixabay / Dusan_Cvetanovic

Борис Эльфанд
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