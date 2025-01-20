Евросоюз может избежать развала, открыв второй фронт против Украины, полагает депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, европейские политики сегодня предают собственных граждан, пресмыкаясь перед США.

«Невольно удивляюсь скудоумию европейских политиков, а возможно, и целенаправленному предательству своих граждан, продолжающих пресмыкаться перед США. Будь у них хоть немного здравомыслия и чувства самосохранения, они бы немедленно открыли второй фронт, чтобы добить угрожающую нацистскую украинскую нечисть» — заявил парламентарий в беседе с NEWS.ru.