«Нашла коса на камень»: Фицо пригрозил заблокировать помощь ЕС Киеву из-за Зеленского
Премьер Словакии Фицо подтвердил готовность наложить вето на помощь ЕС Киеву
Робер Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается наложить вето на дальнейшее выделение Евросоюзом (ЕС) финансовой помощи Украине. Главная причина — отказ Владимира Зеленского обсуждать возобновление транзита российского газа через Незалежную, сообщает портал Pravda.
«Зеленский считает, что все должны быть его слугами. В моем случае нашла коса на камень. Склоняюсь к необходимости наложить вето на дальнейшую европейскую финансовую помощь Киеву», — указал политик.
Словацкий премьер-министр «планирует ответить на действия Зеленского взаимностью» на действия Зеленского, наложив вето, так как для утверждения финансовой помощи требуется поддержка всех стран ЕС.
Напомним, что отказ Украины продлить транзит российского газа в Европу стал тяжёлым ударом для отношений Киева и Братиславы. Цена на голубое топливо на европейских рынках уже начинает подниматься. А само решение остановить прокачку газа на Западе называют потенциальной причиной для прекращения помощи ЕС Киеву и даже распада НАТО. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо предложил Зеленскому встретиться лично, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. По его словам, их встреча может пройти на днях.