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19 января, 13:41

Премьер Словакии Фицо вновь напомнил Зеленскому, что не является его слугой

Роберт Фицо и Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / Gints Ivuskans

Роберт Фицо и Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / Gints Ivuskans

В своих социальных сетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором наполнил, что не является слугой лидера украинского режима Владимира Зеленского. Он также подтвердил готовность заблокировать новую финансовую помощь Украине от Евросоюза из-за остановки Киевом транзита российского газа.

«Я премьер-министр Словакии. Не украинский слуга», — написал Фицо под обращением.

Премьер подчеркнул, что Зеленский дал понять, что не собирается менять своё решение по вопросу транзита газа через Украину. Такие выводы Фицо сделал из отказа экс-комика от встречи в Давосе.

«Я не слуга»: Фицо жёстко ответил заносчивому Зеленскому
«Я не слуга»: Фицо жёстко ответил заносчивому Зеленскому

Ранее политик пригласил Зеленского на переговоры после остановки транзита газа. Однако бывший украинский комик оскорбил Фицо, заявив, что вместо Давоса тот может оказаться в Сочи. Главарь киевского режима пожаловался, что с европейцем невозможно запланировать встречу, так как он якобы пропускает пункты назначения.

Алена Пенчугина
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