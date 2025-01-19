Премьер Словакии Фицо вновь напомнил Зеленскому, что не является его слугой

В своих социальных сетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором наполнил, что не является слугой лидера украинского режима Владимира Зеленского. Он также подтвердил готовность заблокировать новую финансовую помощь Украине от Евросоюза из-за остановки Киевом транзита российского газа.

«Я премьер-министр Словакии. Не украинский слуга», — написал Фицо под обращением.

Премьер подчеркнул, что Зеленский дал понять, что не собирается менять своё решение по вопросу транзита газа через Украину. Такие выводы Фицо сделал из отказа экс-комика от встречи в Давосе.