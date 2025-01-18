Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 07:35

«Поедет в Давос, но окажется в Сочи»: Зеленский в своей манере съязвил Фицо

Зеленский оскорбил Фицо, заявив, что вместо Давоса тот может оказаться в Сочи

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обиженный всем миром Владимир Зеленский снова огрызнулся в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Главарь режима пожаловался в интервью Bloomberg, что с европейцем невозможно запланировать встречу, так как он якобы пропускает пункты назначения. Экс-комик заявил, что Фицо «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи».

«Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает пункты назначения», — сказал Зеленский в ответ на приглашение Фицо в Давос.

Фицо назвал возможные сроки встречи с Зеленским для переговоров о транзите газа
Фицо назвал возможные сроки встречи с Зеленским для переговоров о транзите газа

Напомним, что отказ Украины продлить транзит российского газа в Европу стал мощным ударом для отношений Киева и Братиславы. Цена на голубое топливо на европейских рынках уже начинает расти. А само решение остановить прокачку газа на Западе называют потенциальной причиной для прекращения помощи ЕС Киеву и даже распада НАТО. Роберт Фицо предложил Зеленскому встретиться лично, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar