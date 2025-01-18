«Поедет в Давос, но окажется в Сочи»: Зеленский в своей манере съязвил Фицо
Зеленский оскорбил Фицо, заявив, что вместо Давоса тот может оказаться в Сочи
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Обиженный всем миром Владимир Зеленский снова огрызнулся в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Главарь режима пожаловался в интервью Bloomberg, что с европейцем невозможно запланировать встречу, так как он якобы пропускает пункты назначения. Экс-комик заявил, что Фицо «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи».
«Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает пункты назначения», — сказал Зеленский в ответ на приглашение Фицо в Давос.
Напомним, что отказ Украины продлить транзит российского газа в Европу стал мощным ударом для отношений Киева и Братиславы. Цена на голубое топливо на европейских рынках уже начинает расти. А само решение остановить прокачку газа на Западе называют потенциальной причиной для прекращения помощи ЕС Киеву и даже распада НАТО. Роберт Фицо предложил Зеленскому встретиться лично, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.