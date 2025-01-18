«Поедет в Давос, но окажется в Сочи»: Зеленский в своей манере съязвил Фицо

Обиженный всем миром Владимир Зеленский снова огрызнулся в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Главарь режима пожаловался в интервью Bloomberg, что с европейцем невозможно запланировать встречу, так как он якобы пропускает пункты назначения. Экс-комик заявил, что Фицо «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи».