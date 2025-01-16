Фицо назвал возможные сроки встречи с Зеленским для переговоров о транзите газа

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его команда выбирает новую дату для встречи с Владимиром Зеленским для обсуждения возобновления транзита российского газа через украинскую территорию. Она может состояться уже в ближайшие дни, цитирует главу правительства Словакии портал Pravda.