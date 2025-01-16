Фицо назвал возможные сроки встречи с Зеленским для переговоров о транзите газа
Фицо: Встреча с Зеленским для обсуждения транзита газа может пройти на днях
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его команда выбирает новую дату для встречи с Владимиром Зеленским для обсуждения возобновления транзита российского газа через украинскую территорию. Она может состояться уже в ближайшие дни, цитирует главу правительства Словакии портал Pravda.
«Мы ищем другую дату встречи, она должна состояться в ближайшие несколько дней», — сказал Фицо.
Напомним, что отказ Украины продлить транзит российского газа в Европу стал тяжёлым ударом для отношений Киева и Братиславы. Цена на голубое топливо на европейских рынках уже начинает подниматься. А само решение остановить прокачку газа на Западе называют потенциальной причиной для прекращения помощи ЕС Киеву и даже распада НАТО. Роберт Фицо предложил Зеленскому встретиться лично, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
ТАСС / Артем Геодакян, Shutterstock / FOTODOM