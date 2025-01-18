Россия уже выиграла конфликт на Украине. Главный вопрос окончания этого кризиса заключается в том, насколько далеко Москва захочет продвинуться на запад, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Русские выиграли эту войну», — написал Макгрегор в соцсети X.

Бывший советник Пентагона отметил, что вопрос стоит не в том, смогут ли ВС РФ продвинуться дальше на запад. По его словам, главный вопрос — захочет ли Москва это сделать и как далеко продвинется.