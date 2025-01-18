«Русские выиграли»: В США признали победу России в конфликте на Украине
Полковник Макгрегор заявил, что Россия победила в конфликте на Украине
Россия уже выиграла конфликт на Украине. Главный вопрос окончания этого кризиса заключается в том, насколько далеко Москва захочет продвинуться на запад, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Русские выиграли эту войну», — написал Макгрегор в соцсети X.
Бывший советник Пентагона отметил, что вопрос стоит не в том, смогут ли ВС РФ продвинуться дальше на запад. По его словам, главный вопрос — захочет ли Москва это сделать и как далеко продвинется.
А ранее стало известно, в чём ВС РФ превосходят армии США и Евросоюза. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, российским войскам нет равных в мире по боевой подготовке.
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