Массовый геноцид украинцев является крупной доходной статьёй Владимира Зеленского, поэтому задачи СВО нацелены именно на народ. Возрождение Украины возможно лишь в связке с Россией, а может и в составе страны. С таким мнением выступил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели СВО в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев. Поэтому возрождение украинского народа традиционно связано с Россией и в составе России», — сказал Медведчук.

Оппозиционер напомнил, что СВО началась для демилитаризации и денацификации Украины, что полностью соответствует интересам украинцев. Эти условия означают, что людей больше не будут «отлавливать, как бродячих собак, и отправлять на войну», что им разрешат разговаривать на родном языке, верующим вернут храмы, а на улицы вернут памятники. Также политик добавил, что при достижении целей операции, на Украине восстановят память героев Великой Отечественной войны. Он предрёк суд над нынешними киевскими нацистами.