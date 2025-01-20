Медведчук раскрыл единственный благоприятный сценарий для Украины
Медведчук: Только Россия сможет спасти народ Украины после зверств Зеленского
Виктор Медведчук. Обложка © ТАСС / Марченко Анна
Массовый геноцид украинцев является крупной доходной статьёй Владимира Зеленского, поэтому задачи СВО нацелены именно на народ. Возрождение Украины возможно лишь в связке с Россией, а может и в составе страны. С таким мнением выступил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели СВО в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев. Поэтому возрождение украинского народа традиционно связано с Россией и в составе России», — сказал Медведчук.
Оппозиционер напомнил, что СВО началась для демилитаризации и денацификации Украины, что полностью соответствует интересам украинцев. Эти условия означают, что людей больше не будут «отлавливать, как бродячих собак, и отправлять на войну», что им разрешат разговаривать на родном языке, верующим вернут храмы, а на улицы вернут памятники. Также политик добавил, что при достижении целей операции, на Украине восстановят память героев Великой Отечественной войны. Он предрёк суд над нынешними киевскими нацистами.
Тем временем избранный лидер США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности урегулировать украинский конфликт. Его обещания начали звучать ещё до его предвыборной программы. Политик заверял, что сможет решить вопрос за сутки, однако в итоге ему пришлось отказаться от своих слов. Вместе с этим Трамп открыто заявляет о желании пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта.