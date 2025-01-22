«Закончить за 100 дней»: Трамп поставил дедлайн по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сделать всё возможное, чтобы конфликт России и Украины завершился за 100 дней. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы указали, что заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным будет куда сложнее, чем изначально полагал Трамп во время предвыборной компании. Тогда он с полной уверенностью говорил о том, что в его силах прекратить конфликт ещё до вступления в должность главы государства.