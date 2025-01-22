«Закончить за 100 дней»: Трамп поставил дедлайн по конфликту на Украине
WSJ: Трамп приказал послу Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней
Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сделать всё возможное, чтобы конфликт России и Украины завершился за 100 дней. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Авторы указали, что заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным будет куда сложнее, чем изначально полагал Трамп во время предвыборной компании. Тогда он с полной уверенностью говорил о том, что в его силах прекратить конфликт ещё до вступления в должность главы государства.
Источники издания утверждают, что американский президент хочет взять на себя ход переговоров по Украине. Бывшие коллеги Кита Келлога говорят, что ему не позволят что-либо решать во время переговорного процесса, поскольку эта прерогатива останется только за Трампом.
Кратчайшей дорогой к завершению украинского конфликта для Трампа сейчас является беседа с Путиным. Американский президент говорит, что готов провести её в любой момент. Также он связался с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы тот поспособствовал урегулированию. Глава США утверждает, что Россия столкнётся с большими проблемами, если Кремль не заключит с ним сделку. По его словам, в случае такого исхода Америка будет усиливать санкционное давление.
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