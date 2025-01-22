Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров

Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов, высказался о возможном ужесточении санкций против России. Это произойдёт, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Он озвучил это мнение во вторник, общаясь с прессой в Белом доме.

«Это вполне возможно», — ответил Трамп на вопрос, введёт ли он дополнительные рестрикции, если российские власти не начнут переговоры.

Также Трамп повторил, что конфликт на Украине не разгорелся бы, будь он президентом после выборов 2020 года.