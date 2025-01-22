Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров
Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов, высказался о возможном ужесточении санкций против России. Это произойдёт, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Он озвучил это мнение во вторник, общаясь с прессой в Белом доме.
«Это вполне возможно», — ответил Трамп на вопрос, введёт ли он дополнительные рестрикции, если российские власти не начнут переговоры.
Также Трамп повторил, что конфликт на Украине не разгорелся бы, будь он президентом после выборов 2020 года.
Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин вредит своей стране из-за отказа от мирного решения украинского вопроса. Глава США предсказал «серьёзные проблемы» для Москвы в случае отказа Кремля от мирных переговоров по разрешению вооружённого конфликта.
Life.ru