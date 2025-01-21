Лавров назвал угрозы Трампа после инаугурации показателем его методов продвижения интересов США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил первые заявления нового президента США Дональда Трампа. Изменения в области внешней политики, например, заявления республиканца о пошлинах для БРИКС и выходе из ряда соглашений, указывают на методы, с помощью которых лидер Штатов и новая администрация намерены защищать интересы страны на международной арене.

«Комментированием тех решений, которые были анонсированы президентом Трампом, занимаются многие политологи. Я коротко скажу, что это, очевидно, указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут намеренно продвигать интересы США на мировой арене», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

Лавров также отметил, что интересы Вашингтона на международной сцене остаются постоянными. Они не зависят от того, кто занимает пост президента — демократы или республиканцы.