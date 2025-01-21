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Регион
21 января, 12:19

Лавров назвал угрозы Трампа после инаугурации показателем его методов продвижения интересов США

Лавров: Угрозы Трампа указывают на его методы продвижения интересов США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил первые заявления нового президента США Дональда Трампа. Изменения в области внешней политики, например, заявления республиканца о пошлинах для БРИКС и выходе из ряда соглашений, указывают на методы, с помощью которых лидер Штатов и новая администрация намерены защищать интересы страны на международной арене.

«Комментированием тех решений, которые были анонсированы президентом Трампом, занимаются многие политологи. Я коротко скажу, что это, очевидно, указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут намеренно продвигать интересы США на мировой арене», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

Лавров также отметил, что интересы Вашингтона на международной сцене остаются постоянными. Они не зависят от того, кто занимает пост президента — демократы или республиканцы.

«Мы с уважением относимся к выбору американского народа, и, насколько я понимаю, руководство США при президенте Трампе также неоднократно демонстрировало уважение к выбору российского народа», — заключил Лавров.

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Напомним, что 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа, в ходе которой он официально начал исполнять обязанности президента США. На этом событии присутствовала и его жена Мелания Трамп, чей наряд привлёк внимание благодаря шляпке, закрывающей глаза первой леди. Этот головной убор даже затруднил политику возможность поцеловать супругу в щеку. Среди гостей был и бизнесмен Илон Маск, который приветствовал Капитолий жестом, напоминающим нацистское приветствие. Впоследствии он обвинил демократов в нападках на него.

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Life.ru

Наталья Афонина
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