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Регион
21 января, 09:57

Маск прокомментировал свой «нацистский жест» после инаугурации Трампа

Маск обвинил демократов в грязных приёмах после своего «нацистского жеста»

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал свой жест, похожий на нацистское приветствие, во время инаугурации президента США Дональда Трампа.

«Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приёмы. Нападки в духе «вы все Гитлеры» так надоели», — написал он в социальной сети X.

Ранее Маск писал в своих соцсетях, что партия демократов начинает против него активную кампанию из-за перехода миллиардера в лагерь республиканцев.

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Напомним, что 20 января состоялось официальное вступление американского президента в должность. На параде президента, проходившем на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, во время своего выступления Илон Маск начал махать руками, а после приложил ладонь к сердцу и сделал жест, который многие расценили как отсылку к нацистскому приветствию. Сам миллиардер заявил, что исполнил «Салют Беллами» — старый американский ритуал из 1892 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Ольга Сливченко
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