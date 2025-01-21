Маск прокомментировал свой «нацистский жест» после инаугурации Трампа

« Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приёмы. Нападки в духе «вы все Гитлеры» так надоели », — написал он в социальной сети X .

Ранее Маск писал в своих соцсетях, что партия демократов начинает против него активную кампанию из-за перехода миллиардера в лагерь республиканцев.

Напомним, что 20 января состоялось официальное вступление американского президента в должность. На параде президента, проходившем на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, во время своего выступления Илон Маск начал махать руками, а после приложил ладонь к сердцу и сделал жест, который многие расценили как отсылку к нацистскому приветствию. Сам миллиардер заявил, что исполнил «Салют Беллами» — старый американский ритуал из 1892 года.