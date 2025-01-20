Трамп принёс присягу и официально стал 47-м президентом США

В Вашингтоне началась церемония инаугурации Дональда Трампа. Будущего американского лидера встретили в Ротонде — центральном зале Конгресса — овациями и аплодисментами, он пожал руку уходящему президенту США Джо Байдену перед началом торжественного мероприятия.

Трамп прибыл на торжественную церемонию. Видео © X / CaliberEnglish

Церемонию приведения к присяге провёл председатель верховного суда США Джон Робертс. Республиканец произнёс слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Таким образом, Трамп официально занял пост 47-го президента США. Наряду с ним присягу принял избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Он вошёл в историю как самый молодой вице-президент Штатов.

Впервые в истории инаугураций США на церемонии присутствовали иностранные лидеры. Среди них — премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Аргентины Хавьер Милей и вице-президент Китая Хань Чжэн, представляющий председателя Си Цзиньпина. Также присутствовали президент Сальвадора Найиб Букеле и лидер испанской партии Vox Сантьяго Абаскаль.

Среди гостей были замечены экс-президенты США Клинтон, Буш-младший и Обама, а также Майкл Пенс, бывший вице-президент США при первом сроке Трампа. Кроме того, прибыли основатель Meta* Марк Цукерберг, гендиректор Apple Тим Кук, глава Amazon Джефф Безос и генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск.