Трамп начал инаугурационные мероприятия с посещения церкви в Вашингтоне

Ожидается, что после этого действующий президент Джо Байден и его супруга Джилл пригласят Трампа и его жену на чаепитие в Белом доме. Оттуда они впоследствии в автомобильном кортеже проедут к зданию Конгресса. В полдень по местному времени (20:00 по Москве) Трамп принесёт присягу и произнесёт инаугурационную речь, в ходе которой назовёт цели, которые будут стоять перед его администрацией в ближайшие четыре года.