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Регион
20 января, 14:10

Трамп начал инаугурационные мероприятия с посещения церкви в Вашингтоне

Избранный президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей начал инаугурационные мероприятия с посещения богослужения в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ожидается, что после этого действующий президент Джо Байден и его супруга Джилл пригласят Трампа и его жену на чаепитие в Белом доме. Оттуда они впоследствии в автомобильном кортеже проедут к зданию Конгресса. В полдень по местному времени (20:00 по Москве) Трамп принесёт присягу и произнесёт инаугурационную речь, в ходе которой назовёт цели, которые будут стоять перед его администрацией в ближайшие четыре года.

Напомним, что сразу после инаугурации Трампа Госдепу сулят масштабные чистки. Считается, что увольнения должны подчеркнуть «значительный разрыв» между администрацией республиканца и уходящего президента Джо Байдена. Среди тех, кто покинет свои должности, есть «опытные ветераны дипломатической службы», включая помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.

В барах и ресторанах Вашингтона появилось специальное меню в честь инаугурации Трампа
В барах и ресторанах Вашингтона появилось специальное меню в честь инаугурации Трампа
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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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