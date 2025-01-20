Трамп начал инаугурационные мероприятия с посещения церкви в Вашингтоне
Избранный президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей начал инаугурационные мероприятия с посещения богослужения в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Ожидается, что после этого действующий президент Джо Байден и его супруга Джилл пригласят Трампа и его жену на чаепитие в Белом доме. Оттуда они впоследствии в автомобильном кортеже проедут к зданию Конгресса. В полдень по местному времени (20:00 по Москве) Трамп принесёт присягу и произнесёт инаугурационную речь, в ходе которой назовёт цели, которые будут стоять перед его администрацией в ближайшие четыре года.
Напомним, что сразу после инаугурации Трампа Госдепу сулят масштабные чистки. Считается, что увольнения должны подчеркнуть «значительный разрыв» между администрацией республиканца и уходящего президента Джо Байдена. Среди тех, кто покинет свои должности, есть «опытные ветераны дипломатической службы», включая помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.
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