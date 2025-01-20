Госдепу сулят масштабные чистки сразу после инаугурации Трампа

Десятки сотрудников Госдепартамента США в понедельник будут вынуждены покинуть свои должности по указанию команды избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на американских чиновников.

Газета подчеркивает, что эти увольнения должны подчеркнуть «значительный разрыв» между администрацией Трампа и уходящего президента Джо Байдена.

«С полудня понедельника, во время инаугурационной церемонии Трампа, десятки высокопрофильных дипломатов уйдут со своих постов, получив соответствующие указания от помощников нового президента», — отмечается в статье.

Согласно информации издания, среди тех, кто покинет свои должности, есть «опытные ветераны дипломатической службы», включая помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта, который ранее занимал пост посла в Киеве во время госпереворота, а также исполняющего обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джона Басса.

Один из уходящих дипломатов отметил, что команда Трампа подошла к этому процессу профессионально и четко дала понять, что требования об увольнении не имеют личной подоплеки.