Команда Дональда Трампа: Кто выйдет на работу вместе с новым президентом США 47-й президент США вступает в должность и меняет правительство. Кто будет главным разведчиком, что известно про пресс-секретаря, чем будут заниматься Илон Маск и актёр Сильвестр Сталлоне — в материале Life.ru. 19 января, 21:25 Кто вошёл в правительство нового президента США Дональда Трампа. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI, © ТАСС / AP / Evan Vucci

20 января Дональд Трамп станет полноправным хозяином Белого дома. Руководить США ему предстоит четыре года. Церемония инаугурации пройдёт в ротонде Капитолия. Изначально всё должно было состояться под открытым небом, но из-за погодных условий было принято решение о переносе. В ходе прошлого срока Трамп 60% рабочего времени посвящал работе с документами. Почти в три раза меньше он выделял на официальные встречи и заседания. Американские журналисты попробовали пожить по графику Трампа, но ничего продуктивного из этого не вышло.

— В конечном счёте я обнаружила, что следовать распорядку президента гораздо сложнее, чем я ожидала. Из-за недостатка сна, времени на тренировки и постоянного чувства вины и паники я чувствую себя измотанной. Думаю, у президента больше энергии, чем у меня, — пришла к выводу Шана Лебовиц.

Но Трамп работает не один. Часть своей команды он уже представил. Кандидатуры некоторых будут им утверждены лично, ещё несколько человек пройдут через Сенат США.

Вице-президент капрал Вэнс

Вице-президент США 40-летний Джей Ди Вэнс. Фото © Wikipedia / Daniel Torok

Должность вице-президента США займёт 40-летний Джей Ди Вэнс. Участник войны в Ираке занимал должность сенатора и считается одним из противников помощи Украине. Он уже успел встретиться с украинскими чиновниками и обсудить дальнейшее сотрудничество. Но ещё в сентябре он призвал Киев отказаться от территорий ради достижения мира. О российском лидере он также успел сказать.

— Я думаю, что он, несомненно, противник. Он конкурент. Но я думаю, что мы также должны быть умными в дипломатии, — заявил вице-президент.

Вэнс может занять должность Трампа, если президент по какой-то причине будет отправлен в отставку или с ним что-то произойдёт.

Пресс-секретарь Кэролайн Левитт

Пресс-секретарь Трампа 27-летняя Кэролайн Левитт. Фото © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

Пресс-секретарь уходящего Джо Байдена Карин Жан-Пьер покидает Белый дом. Темнокожую активистку ЛГБТ* сменит 27-летняя католичка Кэролайн Левитт. Она окончила Колледж святого Ансельма и работала в известных американских СМИ. В 2024 году Левитт стала мамой, но это не помешало ей работать с 47-м президентом США.

— Президент буквально поставил на кон свою жизнь, чтобы выиграть эти выборы. Самое меньшее, что я могла сделать, — это быстро вернуться к работе, — говорила пресс-секретарь Трампа.

Она признавалась, что после рождения ребёнка ей сложно ходить на работу, но ради победы Трампа была готова на многое. В команду президента Левитт попала не по каким-то квотам, а благодаря профессиональным качествам. Кстати, ещё в студенческие годы она критиковала либералов и руководство учебного заведения за их нелюбовь к Трампу.

— Я была консерватором, и, конечно, наш университет определённо придерживается левых взглядов, как преподаватели, так и студенты, поэтому мне действительно пришлось быть более смелой, чем когда-либо, и отстаивать то, во что я верила, на занятиях, где я была единственным студентом, который так считал, — пояснила Левитт.

Католичка и консерватор Кэролайн Левитт во время Пасхи потребовала от Джо Байдена извинения за объявление на христианский праздник «Дня трансгендеров». Похоже, что из Белого дома мы теперь будем слышать заявления с религиозным подтекстом.

Департамент эффективности: Илон Маск и Вивек Рамасвами

Илон Маск и Вивек Рамасвами. Фото © ТАСС / EPA / ANGELO CARCONI, AP / Michel Euler

Миллиардер Илон Маск и Вивек Рамасвами будут заниматься в администрации Трампа аудитом финансирования, выделяемого правительству. Рамасвами хотел стать президентом США, но отказался от участия в гонке в пользу Трампа.

— Джо Байдену нужно набраться смелости и сказать своему другу-хулигану Зеленскому, что мы категорически против вступления Украины в НАТО, — писал будущий аудитор правительства, добавляя, что принятие Киева в Североатлантический альянс ставит мир на грань ядерной войны.

Илон Маск схожего мнения. Его уже можно записать в революционеры. Бизнесмен предлагает сменить режимы в Великобритании и Германии. Мало того, он призвал рожать больше детей, так как человечество может исчезнуть. Биограф Маска считает, что он сошёл с ума. Журналисты же окрестили его «теневым президентом».

Глава разведки Тулси Габбард

Разведку США может возглавить Тулси Габбард. Фото © ТАСС / Zuma

Национальную разведку США может возглавить Тулси Габбард. Когда-то она поддерживала Демпартию, но переметнулась в лагерь Трампа.

— Именно из-за моей любви к нашей стране и, в частности, из-за лидерства, которое президент Трамп привнёс, чтобы преобразовать Республиканскую партию и вернуть её к народу, к партии мира, я с гордостью стою здесь сегодня с вами, с президентом Трампом и объявляю, что вступаю в Республиканскую партию, — заявила Габбард.

Когда-то она добровольно отправилась на Ближний Восток, а теперь выступает против войны. Ей будут подчинены 17 организаций, занимающихся сбором информации. Собирать сведения ей придётся и по Украине. Киевский режим она обвиняла в коррупции, что должно привести к снижению помощи.

— Мы видели, как Конгресс второпях принял пакет военной помощи Украине на $40 миллиардов. А ведь это уже не холодная война США с Россией, а вполне «горячая», а Украина в ней — наша марионетка, — сказала Габбард.

Министр обороны США Питер Хегсет

Минобороны США может возглавить обозреватель Fox News Питер Хегсет. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

Министром обороны США может стать обозреватель Fox News Питер Хегсет. Он не только телеведущий, но и майор армии. За его спиной Ирак и Афганистан. Образование он получил в Гарвардском и Принстонском университетах. С Трампом он уже работал. В 2019 году он просил президента помиловать военных преступников из числа американских военных. По Украине он тоже успел сделать заявления.

— Он совершенно ясно дал понять, что мы бы хотели видеть завершение этого конфликта. Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно, — заявил кандидат на должность главы Пентагона.

Спецпосланники в Голливуде

Актёры Джон Войт, Сильвестр Сталлоне и Мэл Гибсон назначены спецпосланниками в Голливуде. Фото © Kinopoisk, © Wikipedia / Georges Biard, © Wikipedia / Georges Biard

На должности своих спецпосланников в Голливуде Трамп назначил Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона. Им предстоит вернуть былую мощь индустрии кино. Здесь стоит обратить внимание на возраст заслуженных актёров. Войту 86 лет, Сталлоне 78, а Гибсону 69. Безусловно, они оставили свой след в кинематографе, но не факт, что им удастся возвратить в Голливуд былую славу.

Кто ещё в команде Трампа

Уже точно Сьюзан Уайлс станет начальником аппарата Белого дома. Майк Уолц придёт на работу в качестве советника по национальной безопасности. Противостоять терроризму предстоит Себастьяну Горке. Ряд кандидатов рассмотрит Сенат. Это и министры, и послы, и представители США в разных организациях. Все обвинения Трампа в ненависти к женщинам ломаются о список тех, кого он желает видеть рядом. Кристи Ноэм готовят на должность министра внутренней безопасности, а представителем в ООН будет Элис Стефанек.

Авторы Даниил Черных