Кандидат в шефы Пентагона раскрыл неожиданные планы Трампа на Украину
Хегсет: Трамп хочет завершить украинский конфликт с выгодой для Киева
Избранный президент США Дональд Трамп планирует добиваться урегулирования конфликта на Украине с максимально выгодными для Киева условиями. Об этом сообщил кандидат на пост министра обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет.
В ходе слушаний в сенатском комитете по делам вооружённых сил Хегсет ответил на вопрос о планах новой администрации относительно поддержки Незалежной. Политика спросили, не собирается ли Вашингтон ослабить свою роль в этом деле.
«Он [Трамп] совершенно ясно дал понять, что мы бы хотели видеть завершение этого конфликта. Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», — отметил Хегсет.
По словам кандидата в шефы Пентагона, окружение Трампа чётко понимает расстановку сил в противостоянии. При этом кандидат добавил, что прекращение боевых действий остаётся главным приоритетом, поскольку это необходимо для достижения долгосрочного мира.
Ранее на том же слушании Пит Хегсет заявил, что после инаугурации Дональда Трампа США постараются положить конец всем войнам. Он отметил упадок метода «репутационного сдерживания» и подчеркнул важность «реального».
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