Кандидат в шефы Пентагона раскрыл неожиданные планы Трампа на Украину

Избранный президент США Дональд Трамп планирует добиваться урегулирования конфликта на Украине с максимально выгодными для Киева условиями. Об этом сообщил кандидат на пост министра обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет.

В ходе слушаний в сенатском комитете по делам вооружённых сил Хегсет ответил на вопрос о планах новой администрации относительно поддержки Незалежной. Политика спросили, не собирается ли Вашингтон ослабить свою роль в этом деле.

«Он [Трамп] совершенно ясно дал понять, что мы бы хотели видеть завершение этого конфликта. Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», — отметил Хегсет.

По словам кандидата в шефы Пентагона, окружение Трампа чётко понимает расстановку сил в противостоянии. При этом кандидат добавил, что прекращение боевых действий остаётся главным приоритетом, поскольку это необходимо для достижения долгосрочного мира.